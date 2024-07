cartelli, striscioni, fischietti e bandiere palestinesi Netanyahu al Congresso Usa, proteste contro il premier israeliano e la guerra a Gaza: spray al peperoncino contro i manifestanti

Il Campidoglio protetto da migliaia di agenti, anche da New York. Proteste contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita negli Usa: slogan come "criminale di guerra", contro il "genocidio" e a favore della Palestina libera