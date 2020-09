Navalny, prima foto dall'ospedale: "Respiro da solo e mi mancate"

Alexei Navalny è tornato a rivolgersi ai suoi follower su Instagram per la prima volta dopo l'avvelenamento del 20 agosto e ha scelto Instagram per farlo. "Mi mancate", ha scritto l'oppositore russo pubblicando una sua foto sul letto d'ospedale di Berlino. "Non riesco ancora a fare quasi niente, ma lunedì sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato nessun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola", ha aggiunto Navalny.