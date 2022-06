12 giugno 2022 14:33

Mosca, centinaia di persone all'apertura del fast-food ex McDonald's

Centinaia di persone sono accorse alla riapertura del fast-food in piazza Pushkin a Mosca, fino a tre mesi fa di McDonald's e ora parte della catena di ristoranti di proprietà russa "Vkusno-i Tochka" (delizioso, punto). McDonald's ha sospeso l'attività dei suoi ristoranti in Russia a marzo, dopo l'invasione dell'Ucraina, poi ha lasciato del tutto il mercato russo e ha venduto i suoi 850 ristoranti a Alexander Govor, già proprietario di licenze per 25 franching in Siberia. Il nuove nome della catena è stato annunciato poche ore prima della riapertura, con un nuovo logo che contiene un cerchio e due lineette nei toni del rosso e arancione, su sfondo verde. Simboli che rappresenterebbero un burger e due patatine fritte, ma che secondo alcuni riprenderebbero in modo stilizzato il logo della catena statunitense.