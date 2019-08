Morte dello chef di Cipriani, ecco chi è la donna arrestata a New York

Angelini Barini, la donna arrestata per la morte di Andrea Zamperoni, lo chef di Ciprinai Dolci a New York, ha 41 anni. Alla polizia ha dichiarato di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l'aveva pagata per sesso. Secondo la polizia, Barini è stata arrestata più di 24 volte per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L'arresto più recente risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, la donna era stata fermata per taccheggio