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© Facebook |  Miss Universo Zimbabwe Roseanna Hall
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il concorso quest'anno è a porto rico

Miss Universo, concorrenti africane a rischio partecipazione per le strette sui visti Usa

La denuncia in vista dell'incoronazione della 75esima edizione del concorso di bellezza, prevista per il 24 novembre

13 Nov 2026 - 17:12
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Miss Universo Zimbabwe Roseanna Hall e diverse altre concorrenti africane potrebbero perdere l'edizione di quest'anno del concorso a Porto Rico, mentre cercano disperatamente di ottenere un visto per gli Stati Uniti. Lo riporta la Bbc. Hall dovrebbe rappresentare lo Zimbabwe alla 75esima edizione del concorso, la cui incoronazione è prevista per il 24 novembre. Ma non ha ancora ottenuto il visto per recarsi nel territorio statunitense.

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La denuncia in vista della finale di Porto Rico

 Hall non è l'unica concorrente africana a essere stata colpita dalle restrizioni. Lo Zambia ha ritirato la sua rappresentante, Pamela Hatyoka Mubanga, dalla competizione a causa delle restrizioni di viaggio imposte dagli Stati Uniti.

Tutto pronto a Porto Rico

 Le concorrenti hanno iniziato ad arrivare a Porto Rico l'8 novembre per la registrazione, le prove degli abiti e altre attività pre-concorso. Anche Miss Universo Sud Sudan Amylia Deng ha espresso incertezza sulla sua partecipazione: "C'è il 50% di possibilità che ce la faremo, Miss Universo".

La stretta sui visti Usa

 Lo Zimbabwe è tra i 19 paesi soggetti a restrizioni parziali di viaggio imposte dagli Stati Uniti, introdotte con il Proclama Presidenziale 10998, entrato in vigore il 1° gennaio 2026.

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