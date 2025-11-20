Logo Tgcom24
Incidente a Miss Universo, la concorrente giamaicana cade dalla passerella e viene portata via in barella

La scena ha paralizzato il pubblico durante la fase preliminare in Thailandia

20 Nov 2025 - 09:16
Momento di grande tensione durante la fase preliminare di Miss Universo, in Thailandia. La concorrente giamaicana, Gabrielle Henry, stava avanzando sulla passerella quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata dal palco. La caduta ha sorpreso la platea, che si è ammutolita all’istante. La scena si è consumata in pochi istanti. Un passo incerto, forse un tacco rimasto impigliato, e la candidata ha perso il controllo scivolando oltre il bordo del palco. Subito dopo l'impatto, diversi membri dello staff tecnico si sono precipitati verso di lei. Le immagini circolate sui social mostrano il momento in cui la concorrente cade e viene assistita dal personale presente dietro le quinte. La giovane è stata caricata su una barella, lasciando la passerella tra la preoccupazione del pubblico e delle altre partecipanti.