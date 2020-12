Miss Francia, "sei israeliana, rimpiangerai di essere viva": minacce e insulti antisemiti alla reginetta April Benayoum

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Shock e indignazione in Francia per una serie di messaggi social antisemiti contro la seconda classificata al concorso di Miss France. Nel giorno del centenario del concorso, April Benayoum aveva raccontato durante il programma di avere origini israeliane: "Vengo da ambienti molto diversi: mia madre è serbo-croata e mio padre israelo-italiano". Su Twitter centinaia di utenti hanno scritto messaggi del tipo: "Perderai", "rimpiangerai di essere viva", "zio Hitler ha dimenticato di sterminarti". Gli insulti antisemiti sono stati subito condannati dal ministro degli Interni, Gérald Darmanin, che ha annunciato un'inchiesta. "E' davvero triste che si verifichino simili comportamenti nel 2020, li condanno ma non mi sento minimamente toccata", ha detto la miss 21enne, che al concorso di Miss France rappresentava la Provenza. Tra i più antichi del mondo, il primo concorso di bellezza francese fu creato nel 1920, ma fu solo nel 1928 che fu battezzato "Miss France".