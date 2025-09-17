Logo Tgcom24
A GERUSALEMME

Migliaia di israeliani protestano davanti alla residenza di Netanyahu

17 Set 2025 - 08:12
Migliaia di israeliani hanno protestato martedì davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, mentre aumentano i timori per la sorte degli ostaggi dopo che l'Idf ha lanciato l'operazione per conquistare Gaza City. Lo riporta il Times of Israel. Mentre la protesta principale si è svolta davanti alla residenza di Netanyahu, diverse centinaia di persone hanno protestato davanti al suo ufficio, dove il premier ha tenuto una conferenza stampa. 

