Atto vandalico a Medjugorje: imbrattate le statue della Madonna al Podbrdo e alla Croce Blu

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Deturpati con vernice nera e scritte sacrileghe due luoghi altamente simbolici per i pellegrini. Ignoti sia gli autori che i motivi del gesto
Grave atto vandalico a Medjugorje, celebre luogo di pellegrinaggio in Bosnia-Erzegovina. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, intorno alle ore 4, la statua della Madonna sul Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu sono state imbrattate con vernice nera. Ignoti sia gli autori che i motivi del gesto.
La vernice ha coperto il volto, il busto e parte del mantello della Vergine. Inoltre, sul basamento è stata lasciata la scritta in inglese "Devil in a skirt", traducibile come "Il diavolo con la gonna" o "Il diavolo vestito da donna".
Nelle stesse ore è stata deturpata anche la Croce Blu, altro luogo simbolico per i pellegrini di Medjugorje. Anche qui, la statua della Madonna è stata imbrattata con vernice nera, mentre su una lapide è comparsa la parola "Evil", cioè "male" o "malvagità".