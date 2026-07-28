Atto vandalico a Medjugorje: imbrattate le statue della Madonna al Podbrdo e alla Croce Blu

Grave atto vandalico a Medjugorje, celebre luogo di pellegrinaggio in Bosnia-Erzegovina. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, intorno alle ore 4, la statua della Madonna sul Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu sono state imbrattate con vernice nera. Ignoti sia gli autori che i motivi del gesto.