colpiti anche trasporti e commercio Maxi blackout in Spagna e Portogallo: panico in metrò, persone intrappolate negli ascensori

I due Paesi, poco dopo le 12, piombano nel caos. Varie le ipotesi che si sono fatte strada durante la giornata in merito alle cause. Secondo la compagnia energetica portoghese Ren il motivo sarebbe un raro fenomeno noto come "vibrazione atmosferica indotta"