Mattanza di balene pilota alle isole Faroe: oltre 130 esemplari uccisi

Nuova strage di balene pilota (globicefali) alle isole Faroe, in Danimarca: sono tra i 130 e i 150 gli esemplari uccisi, circa 20 i delfini. Come ogni anno, gli animali sono stati intercettati e uncinati durante la migrazione verso i mari del nord. L'acqua è diventata rossa di sangue, come si vede nelle immagini postate su Twitter dall'organizzazione senza scopo di lucro Sea Shepherd Conservation Society, che da anni conduce la campagna "Operation Bloody Fjords" per cercare di bloccare questi massacri.