Matrimonio per procura per una ragazza di Verona e il compagno colombiano, lei seguirà la cerimonia su Skype

L'ultima volta che Sofia e Juan si sono abbracciati era gennaio e la pandemia aveva appena iniziato a diffondersi. Da all'ora lui è bloccato in Colombia, il suo Paese di origine, mentre lei è ferma a Vicenza, dove vive. Dopo cinque anni di fidanzamento e nonostante i chilometri a separarli, la coppia ha deciso comunque di sposarsi grazie alla pratica del matrimonio per procura, legale in Colombia ma non ancora riconosciuta in Italia. Per renderlo possibile è bastato delegare un'amica in comune che potesse essere presente al posto suo, mentre Sofia seguirà la sua cerimonia su Skype.