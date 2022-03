05 marzo 2022 16:43

Mar Nero, ecco "il regno segreto di Putin": Navalny pubblica le foto della villa da sogno del capo del Cremlino

Un piccolo regno: un palazzo enorme all'interno di una tenuta di 7.800 ettari. Sarebbe questa la villa segreta del presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto pubblicato sul sito dell'oppositore politico Aleksej Navalny. Le immagini messe online su palace.navalny.com mostrerebbero un vero e proprio villaggio, che comprende una sconfinata tenuta e le stanze interne del palazzo che si affaccia sul Mar Nero: c'è una chiesa, un anfiteatro, una pista di pattinaggio, una pista di atterraggio per elicotteri, una piscina, un porto privato e dei vigneti. Secondo il sito, si tratta "di uno Stato separato all'interno della Russia, su cui vige una no fly zone". La notizia non è mai stata confermata da Putin, né risulta nei documenti pubblici.