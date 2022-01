03 gennaio 2022 08:08

Mamma australiana gira il mondo con il figlio disabile in braccio

Da vent'anni gira il mondo con il figlio disabile in spalla. E' la storia di Niki Antram, una mamma 43enne australiana. Jimmy, oggi 26enne, è nato con problemi fisici e mentali, è cieco e ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Tuttavia, Niki non si è arresa e ha deciso di provare a fargli vivere una vita avventurosa. Ci è riuscita. Nel suo blog "Niki and Jimmy" è possibile ammirare le foto dei luoghi che hanno visitato insieme: dalle Hawaii a Bali fino agli angoli più belli dell’Australia. La 43enne, che ha dato alla luce il figlio quando aveva 17 anni, studia gli itinerari nel dettaglio: "Anche se so che staremo bene, preferisco chiamare tutti gli hotel, i ristoranti o qualsiasi altra attività dove faremo tappa per avvisarli che saremo in arrivo e che avremo bisogno di una certa assistenza - ha spiegato al Daily Mail - Troverò sempre modi per dare a Jimmy una vita avventurosa, la più avventurosa possibile. E il più delle volte - ha aggiunto - bastano anche le cose più semplici, sono quelle che ama di più". "Qualche volta - ha concluso la donna - guardo lui che è così felice senza aver mai visto i colori, l'arcobaleno o le nuvole. E mi chiedo: come posso sentirmi triste?".