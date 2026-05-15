Maldive, all'interno della Grotta di Thinwana Kandu dove sono scomparsi i cinque sub italiani

© Tgcom24
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A Tgcom24 le immagini di quella che è anche nota come "Grotta degli squali", perché è la tana dove di giorno riposano i pescecani
I cinque sub italiani sarebbero scomparsi nelle acque delle Maldive mentre erano impegnati nell'escursione della Grotta di Thinwana Kandu, nota anche come Grotta degli squali, una tana, cioè, dove di giorno riposano i pescecani. "E' impossibile perdersi al suo interno, - afferma a Tgcom24 un sub che la frequenta per le sue ricerche. La volta parte a 58 metri ma la grotta arriva fino a 78 metri. Lì vanno subacquei davvero molto bravi ed esperti".