Sub Maldive, a Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal

Federico ha ricordato "le giornate organizzate in base alle partite dell'Inter perché era l'unica cosa che poteva batterti. Ti prometto che la prossima volta che ci vedremo cambierò squadra per stare di più insieme". "Sono accanto a Matteo... quanto darei per sentire la tua voce che lo rimproverava", ha detto. E poi, un pensiero anche alla madre della sua fidanzata: "Monica, mi hai accolto, sopportato e amato sempre. Mi chiedeva se avevo mangiato, un'attenzione semplice che va dritta al cuore. Papà Carlo - si è rivolto poi a Carlo Sommacal -, mi hai guardato e detto di prendermi cura di Giorgia e spero di averlo fatto in modo da renderti orgoglioso. Mi porterò dentro l'amore immenso che hai provato per Giorgia. Ti prometto che ci sarò sempre perché da oggi la tua famiglia sarà la mia. Giorgia amava la vita e le persone e sono sicuro che vi guarderà da lassù con quel sorriso che ci accoglieva tutti - ha concluso -. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita. Ti dirò arrivederci e penserò che sei partita per quella lunga vacanza con la mamma. Per sempre ti amo piccola".