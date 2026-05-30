Sub Maldive, a Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal

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Morte durante un'immersione subacquea in grotta lo scorso 14 maggio insieme a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il fidanzato della 22enne: "Non dovevamo salutarci così"
Terminato il funerale per Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, morte insieme a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive, lo scorso 14 maggio. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli, a Genova. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati attorno a Matteo Sommacal, il fratello della 22enne. Preceduti dal vescovo di Genova monsignor Tasca i due feretri, sovrastati da fiori bianchi, hanno lasciato la chiesa.
"È davvero bello vedere come anche gli amici stanno supportando questa famiglia, questo frangente così difficile della vita, di cui, come diceva anche all'inizio Don Pietro, è difficile trovare una motivazione - ha detto monsignor. Tasca -. Ho visto come gli amici di Matteo gli stavano vicini, è una cosa bellissima. Come davvero si sentivano uno con lui, è davvero una cosa bella questo sentire le persone che ti vogliono bene e che ti stanno vicini". Parlando poi di Monica Montefalcone come scienziata, Tasca ha sottolineato che "certamente è un'esperienza che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza - ha concluso -. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche per chi altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti".
Straziante l'ultimo saluto del fidanzato di Giorgia, Federico Colombo, dal pulpito della chiesa: "Chi lo avrebbe mai detto. Eccomi qui davanti a te trovando forza di salutarti senza averne la forza. Non dovevamo salutarci così - ha detto Federico con la voce spezzata -. Ricordo l'ultima volta che ci siamo salutati. Una frase semplice, che la trasforma in ultimo saluto. E io sono qui ancora ad aspettarti. Ti sento nelle piccole cose che nessuno nota. Tu eri casa, una sensazione rara. Non avevo più paura del futuro con te. Ti vedevo arrivare con vestito bianco, bellissima, ti vedevo sorridere davanti a Dio. Ti vedevo camminare scalza a casa. Ti vedevo cercare la mia mano senza dire nulla. Per me, noi ci capivamo anche nel silenzio".
Federico ha ricordato "le giornate organizzate in base alle partite dell'Inter perché era l'unica cosa che poteva batterti. Ti prometto che la prossima volta che ci vedremo cambierò squadra per stare di più insieme". "Sono accanto a Matteo... quanto darei per sentire la tua voce che lo rimproverava", ha detto. E poi, un pensiero anche alla madre della sua fidanzata: "Monica, mi hai accolto, sopportato e amato sempre. Mi chiedeva se avevo mangiato, un'attenzione semplice che va dritta al cuore. Papà Carlo - si è rivolto poi a Carlo Sommacal -, mi hai guardato e detto di prendermi cura di Giorgia e spero di averlo fatto in modo da renderti orgoglioso. Mi porterò dentro l'amore immenso che hai provato per Giorgia. Ti prometto che ci sarò sempre perché da oggi la tua famiglia sarà la mia. Giorgia amava la vita e le persone e sono sicuro che vi guarderà da lassù con quel sorriso che ci accoglieva tutti - ha concluso -. Sono rimasto dentro quel momento senza uscita. Ti dirò arrivederci e penserò che sei partita per quella lunga vacanza con la mamma. Per sempre ti amo piccola".