Mondo
PARTE DELL'ESERCITO COI MANIFESTANTI

Madagascar, tensione alta ad Antananarivo: proteste contro il presidente

Continua a crescere la tensione ad Antanarivo, in Madagascar, dove da settimane il presidente Andry Rajoelina è messo sotto pressione da un imponente protesta di massa che ha già provocato la caduta del governo

11 Ott 2025 - 20:48
madagascar