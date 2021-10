12 ottobre 2021 19:17

Londra, la regina a un evento pubblico per la prima volta con il bastone

Per la prima la regina Elisabetta II ha presenziato a un evento pubblico di rilievo utilizzando un bastone da passeggio. La sovrana ha preso parte a Londra a una funzione nella Westminster Abbey in occasione del centenario della Royal British Legion. E' apparsa come sempre in grande forma, nonostante i suoi 95 anni. Il bastone le è stato consegnato da un addetto dello staff reale mentre scendeva dalla sua limousine. Lo ho usato più che

altro per muoversi sul percorso piuttosto sconnesso e pavimentato con ciottoli di fronte all'abbazia, senza mostrare problemi di deambulazione. In precedenza era stata vista usare un bastone da passeggio nel 2003 e nel 2004 dopo un'operazione al ginocchio, ma allora si era trattato di uno specifico motivo medico.