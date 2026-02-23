La regina Camilla riceve Gisele Pelicot: "Solidarietà alle vittime di abusi"

© Afp
Sullo sfondo delle ombre dello scandalo Epstein, l'incontro è durato mezz'ora
Un incontro con Gisele Pelicot - la donna francese vittima di spaventosi stupri seriali maturati in famiglia divenuta simbolo internazionale della lotta contro le violenze domestiche - all'ombra di Buckingham Palace. E' l'iniziativa che ha visto protagonista la regina Camilla, consorte di re Carlo III: un appuntamento preceduto l'anno scorso da uno scambio di lettere, ma che acquista una luce in più nel Regno Unito, come un messaggio di vicinanza alle vittime di abusi sessuali sullo sfondo delle scandalo legato al nome del defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein e delle sue frequentazioni con personaggi come l'ex principe Andrea, con annesse ombre che si vanno estendendo sulla Royal Family britannica nel suo complesso.
Il faccia a faccia fra le due donne, entrambe ultrasettantenni, si è svolto a Clarence House, dimora londinese della coppia reale adiacente al palazzo. Ed è durato circa 30 minuti. Durante il colloquio, Camilla - che nella missiva personale inviata a Gisele nel marzo scorso si era detta "tremendamente colpita" dal suo dramma, come dalla sua "straordinaria dignità" e dal suo coraggio nel denunciare - ha rinnovato la propria solidarietà all'ospite e il proprio sostegno a una battaglia comune. Non senza dirsi "sgomenta" di fronte al racconto del suo "calvario".
La regina è da tempo impegnata come patrona in campagne di sostegno alla lotta contro le violenza sessuali. "Ho incontrato in passato tantissime superstiti di stupri e abusi - ha sottolineato fra l'altro la sovrana rivolgendosi all'ospite - e non avrei mai pensato di poter essere scioccata più di quanto non fossi stata. Ma sono sgomenta per la sua vicenda, una vicenda che mi lascia senza parole".
L'odissea di Gisele Pelicot si è chiusa a livello giudiziario nel dicembre 2024, con la condanna in un tribunale di Avignone del suo ex marito Dominique: accusato d'aver abusato di lei per anni, violentandola e facendola stuprare da decine di altri uomini in stato d'incoscienza dopo averla drogata.