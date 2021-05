11 maggio 2021 07:39

Londra, balenottera incastrata nelle chiuse del Tamigi: abbattuta

Nessun lieto fine per una giovane balenottera di quasi 4 metri, rimasta incastrate nelle acque basse delle chiuse del Tamigi, nel quartiere londinese di Richmond, a decine di chilometri dal mare. Dopo un esame da parte di alcuni esperti giunti in suo soccorso, infatti, si è deciso di abbattere l'animale per "porre fine alle sue sofferenze". Centinaia di persone hanno affollato il tratto di fiume, sperando fino all'ultimo che potesse essere salvato. Purtroppo le condizioni della balenottera, un esemplare non ancora adulto di Minke Whale (la specie più piccola tra le grandi balene), erano già molto deteriorate.