10 giugno 2021 14:22

Lo spettacolo dell'eclissi (parziale) di Sole

Un anello infuocato nel cielo: è lo spettacolo dell'eclissi parziale del Sole. La copertura del disco da parte della Luna si è osservato perfettamente solo in alcune regioni di Canada, Groenlandia e Russia. In Italia il fenomeno è stato visibile appena per il 5% e soltanto al Nord: dovremo avere pazienza fino al 2027 per assistere a un'eclissi totale di Sole.