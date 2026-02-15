Gb, il gatto Larry da 15 anni a Downing Street

Larry ha incontrato molti leader mondiali, che a volte devono scavalcarlo o aggirarlo. È stato osservato che è in gran parte ostile agli uomini, anche se ha preso in simpatia l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e ha strappato un sorriso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una delle visite del leader ucraino a Londra. Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato Londra nel 2019, Larry ha rovinato la foto ufficiale sulla soglia di casa e poi ha fatto un pisolino sotto la Beast, l'auto blindata del presidente. Larry ha convissuto, a volte con qualche difficoltà, con gli animali domestici dei primi ministri, tra cui Dilyn, il Jack Russell di Boris Johnson, e Nova, il Labrador retriever di Rishi Sunak. È tenuto ben lontano dai gatti della famiglia dell'attuale primo ministro Keir Starmer, JoJo e Prince, che vivono negli alloggi privati della famiglia, mentre Larry governa le aree di lavoro di Downing Street. Ha avuto un rapporto instabile con Palmerston, il gatto diplomatico del Ministero degli Esteri dall'altra parte della strada rispetto al numero 10. I due sono stati sorpresi a litigare diverse volte prima che Palmerston andasse in pensione nel 2020. Palmerston è morto questo mese alle Bermuda, dove prestava servizio come "consulente per le relazioni feline" del governatore. Nel frattempo, Larry rimane. Ha 18 o 19 anni ed è un po' rallentato, ma continua a pattugliare il suo territorio e a dormire sul davanzale di una finestra sopra un termosifone appena dentro la porta del numero 10.



"Il grado di approvazione del gatto Larry sarà molto alto", ha detto Philip Howell, professore dell'Università di Cambridge che ha studiato la storia delle relazioni tra uomo e animale, "e i primi ministri tendono a non raggiungere quei numeri". "Lui rappresenta la stabilità, e questo è un bene prezioso", ha aggiunto. Secondo Howell, lo status di Larry come "animale domestico ufficiale" apartitico lo distingue dagli animali domestici dei presidenti americani, molto spesso cani, che i leader statunitensi hanno talvolta utilizzato per ammorbidire la loro immagine.