La storia di George Desmond Kamurasi, da portiere in FA Cup a sovrano del suo popolo in Uganda | Le foto

La svolta, nella vita di "Big G", è arrivata con la tragica notizia della morte del cugino, re Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Quest'ultimo era salito sul trono nel 1995 all'età di tre anni, diventando noto grazie al Guinnes dei Primati come "il monarca regnante più giovane del mondo". Il 27 agosto, Rukidi IV è deceduto dopo una lunga convivenza con un tumore, e così il popolo dei Toro è rimasto senza sovrano. La loro scelta è caduta proprio su Kamurasi, indicato come prossimo omukama della monarchia subnazionale che si espande ai piedi della catena del Rwenzori, al confine con la Repubblica Democratica del Congo.