06 marzo 2022 08:26

La crisi umanitaria: in migliaia in fuga dalle città ucraine con tutti i mezzi possibili

In auto, in scooter, in autobus, su camion e furgoni, con i camper, perfino in bicicletta. Ma più spesso a piedi, con anziani e feriti caricati sulle carriole. È la fuga dei civili dall'area di Kiev, dove a centinaia, a migliaia stanno cercando di mettersi in salvo. Emblematiche sono le immagini scattate a Irpin, a pochi chilometri dalla Capitale: i soldati aiutano centinaia di sfollati a sgomberare passando sotto un ponte distrutto.