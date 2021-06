15 giugno 2021 08:07

L'Ultima cena in versione "animalesca", così la Cina deride i leader del G7

Al centro del tavolo, a sostituire Gesù, c'è l’aquila americana con davanti una macchinetta che sputa dollari stampati su carta igienica, in riferimento alla proposta Usa di un progetto alternativo alla Via della Seta cinese per aiutare i Paesi in via di sviluppo. Il nostro Mario Draghi è un lupo ingrigito, che fa segno di no con le mani (come l’apostolo Andrea nel Cenacolo) rivolto all’Aquila-Gesù-Stati Uniti. Un chiaro riferimento, secondo il Global Times, alla resistenza italiana di fronte alla richiesta degli Usa di schiacciare, tutti insieme, la Cina. Ci sono poi il leone inglese, l’orso canadese e il gallo francese. E' la risposta di Pechino alla conclusione del G7 in Cornovaglia che di fatto ha rinsaldato l'Alleanza Atlantica. La vignetta satirica, che reinterpreta l'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, è stata creata dal fumettista Bantonglaoatang ed è stata ripresa dal quotidiano del Partito Comunista Cinese (il Global Times) diventando subito virale su Weibo, il Twitter cinese. Una riposta provocatoria che la dice lunga su quanto Pechino abbia poco gradito i lavori in Cornovaglia.