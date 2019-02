Ivanka Trump passa l aspirapolvere col tubino rosa: la mostra a Washington solleva un polverone alla Casa Bianca

Donald Trump alle prese con un vero e proprio polverone alla Casa Bianca. A sollevarlo è stata una mostra dal titolo, "Ivanka passa l'aspirapolvere", che ha aperto i battenti il primo di febbraio a Washington. Si tratta di una scultura vivente, in cui una ragazza, dalle sembianze della first daughter, è intenta a raccogliere briciole di pane mentre passa l'aspirapolvere su un tappeto rosa shocking, con tubino color confetto, e boccoli biondi. L’opera di Jennifer Rubell, in cui il pubblico è invitato a “gettare briciole sul tappeto per vedere Ivanka che elegantemente aspira” la sporcizia “con il sorriso che non scompare mai”, ha destato l'ira del tycoon