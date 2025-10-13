Ivanka Trump in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv: "Ammiro la vostra forza"

Ivanka Trump, figlia del presidente Donald, ha reso omaggio alle famiglie degli ostaggi e ha applaudito la loro forza parlando alla folla in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. "Qui insieme a Tel Aviv, onoriamo la forza di ogni famiglia che attende, prega e crede", ha detto, come riporta la Cnn. "Sono ammirata dalla loro forza e dalla loro determinazione nonostante tanta sofferenza". Ivanka Trump, intervenuta alla manifestazione insieme al marito Jared Kushner e all'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, ha poi affermato che il ritorno degli ostaggi rappresenta "un trionfo della fede, del coraggio e della nostra umanità condivisa". Ha infine trasmesso un messaggio del presidente: "Vi vede, vi ascolta, è sempre al vostro fianco". In risposta, la folla ha intonato cori di "Thank you, Trump".