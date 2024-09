Israele, proteste contro il governo Netanyahu: 500mila in piazza nella sola Tel Aviv

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in Israele per protestare contro il governo Netanyahu, colpevole di non essere ancora riuscito a riportare a casa gli ostaggi nelle mani di Hamas. I media riferiscono di 500mila manifestanti solo a Tel Aviv. Dopo 11 mesi di sofferenze e attesa, per i familiari dei prigionieri dai terroristi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recupero nella notte tra sabato e domenica dei corpi di cinque giovani, rapiti il 7 ottobre al rave party, e della maestra 40enne che tramite lo yoga dava sollievo ai bambini detenuti nei tunnel.