Mondo
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

DIETRO LE LINEE CONCORDATE

Israele, completato il ritiro delle truppe da Gaza secondo l'accordo di tregua

Le forze delle Idf si sono posizionate nelle ultime linee di schieramento, in conformità con le linee guida del cessate il fuoco. I soldati dispiegati nell'area "continueranno comunque a operare per eliminare qualsiasi minaccia immediata"

10 Ott 2025 - 11:43
israele