Iran, a Teheran dato alle fiamme un cartellone con Trump, Netanyahu e Vance | Le immagini

A Teheran, in Iran, durante l'ennesima protesta anti Usa e anti Israele, un gruppo di persone ha dato alle fiamme un enorme cartellone in cui erano ritratti il presidente americano Donald Trump, il vice JD Vance, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Tutti e quattro erano stati disegnati con un'espressione mesta. L'episodio è avvenuto all'indomani della durissima sconfitta elettorale di Trump alle elezioni di midterm. Una debacle che i Repubblicani, in primis Vance e lo stesso Trump, hanno collegato proprio al malcontento in merito al conflitto in Iran.