1 di 9
© Da video | I bombardamenti su Teheran
© Da video | I bombardamenti su Teheran
© Da video | I bombardamenti su Teheran

© Da video | I bombardamenti su Teheran

© Da video | I bombardamenti su Teheran

LE IMMAGINI

Attacco all’Iran, esplosioni e fumo su Teheran | Le prime foto

I missili israeliani, con il sostegno americano, stanno colpendo le principali città iraniane. E si sono concentrati sul distretto presidenziale di Teheran

28 Feb 2026 - 08:49
9 foto

Intorno alle 7.30 ora italiana, 10.30 locale, i primi missili israeliani hanno iniziato a sorvolare lo spazio aereo iraniano. Per poi piombare su diversi edifici di Teheran, in particolare lungo Pasteur Street dove risiedono sia l'ayatollah che il presidente

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
israele
usa
teheran

Sullo stesso tema