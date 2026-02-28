Attacco all’Iran, esplosioni e fumo su Teheran | Le prime foto

© Da video | I bombardamenti su Teheran
I missili israeliani, con il sostegno americano, stanno colpendo le principali città iraniane. E si sono concentrati sul distretto presidenziale di Teheran
Intorno alle 7.30 ora italiana, 10.30 locale, i primi missili israeliani hanno iniziato a sorvolare lo spazio aereo iraniano. Per poi piombare su diversi edifici di Teheran, in particolare lungo Pasteur Street dove risiedono sia l'ayatollah che il presidente