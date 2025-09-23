Logo Tgcom24
Quasi un'ora

Intervento-fiume di Trump all'Onu

23 Set 2025 - 17:24
E' stato un intervento-fiume quello di Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu. Il presidente Usa ha parlato per quasi un'ora, superando di almeno tre volte il limite di tempo imposto ai leader per i loro discorsi. 

