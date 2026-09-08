Insegue e calpesta a morte mamma anatra e i suoi anatroccoli, arrestato 40enne dalla polizia della Florida

Prima ha inseguito mamma anatra calpestandola a morte. Poi si è accanito contro gli anatroccoli uccidendone alcuni. La vicenda rissale al 23 agosto scorso in un parcheggio tra un ristorante e una clinica dentistica a Pembroke Pines, in Florida, dove un uomo, Christopher Antoine di 40 anni, è stato ripreso dalle immagini di una telecamera di sicurezza - diffuse dal dipartimento di polizia nel tentativo di rintracciarlo - mentre commettere l'abuso sugli animali. Il 40enne è stato arrestato il 7 agosto grazie a un testimone che lo ha riconosciuto. Il capo d'accusa è di crudeltà sugli animali. Secondo i registri del tribunale, rischia anche una violazione della libertà vigilata per una condanna per danni penali nel 2024. La cauzione è ancora da fissare da parte del giudice.