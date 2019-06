India: si immerge nel fiume incatenato, ore d ansia per l illusionista scomparso

Ore d'ansia per Chanchal Lahiri, l'illusionista indiano noto come "Mandrake". Il mago non è più riaffiorato dopo una sua immersione a Calcutta nel fiume Hoogly. L'Houdini indiano si è fatto calare nelle acque con le gambe e le braccia incatenate e bloccate da sei lucchetti, sotto gli occhi di una folla che seguiva la prodezza dal ponte e da alcune barche, rimasta senza parole quando ha dovuto constatare dopo molti minuti che non riemergeva.