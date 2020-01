India, 1.500 pasticceri per la torta dei record: lunga 6 km, pesa 27mila kg

La torta è lunga 6 chilometri e mezzo, è spessa 10 centimetri e pesa 27mila chilogrammi. A realizzarla sono stati circa 1.500 tra pasticceri e chef che si sono riuniti a Thrissur, capitale culturale del Kerala, nell'India del Sud, per realizzare una torta da Guinness. Un lunghissimo serpentone di pan di spagna è stato disteso su decine di tavoli sistemati in città per realizzare il dolce di vanigali a eioccolato. Per prepararla ci sono volute 4 ore, 1.200 chili di zucchero e di farina. A organizzare l'evento è stata la Bakers Association Kerala, che aspetta ora la conferma del Guinness World Record di aver battuto il precedente primato, detenuto dai panettieri coinesi della contea di Zixi: nel 2018 realizzarono una torta di frutta luna 3,2 chilometri.