09 settembre 2021 18:45

Incendio in un ospedale Covid in Macedonia del Nord: almeno 14 morti

La struttura era stata costruita in breve tempo fuori dall'ospedale di Tetovo per ospitare i pazienti malati di Covid. Al momento dell'esplosione si trovavano 24 persone sui 35 letti disponibili. Secondo le ultime notizie le vittime sarebbero salite a 14, la maggior parte pazienti ricoverati in terapia intensiva e quindi impossibilitati a fuggire dalle fiamme. Al momento le cause del rogo sono ancora sconosciute mentre le autorità hanno disposto un'inchiesta urgente.