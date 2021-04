04 aprile 2021 12:03

In Messico luchadores arruolati nella campagna vaccinale anti-Covid: wrestler al fianco degli anziani

Con palestre chiuse e match sospesi per Covid, i luchadores, i wresterl della lucha messicana, scendono dal ring e entrano nello Stadio Olimpico Universitario di Città del Messico ad accompagnare gli anziani che hanno aderito alla campagna di vaccinazione nazionale. El Bandido e i suoi compagni hanno regalato anche momenti di gioia ai loro fan, firmando autografi e intrattenendo i presenti. Non solo muscoli in mostra, dunque, per testimonial "di peso"