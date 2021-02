Coronavirus, il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V

Ansa

Le autorità sanitarie messicane hanno approvato per l'uso di emergenza il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus. Ad annunciarlo è stato il vice ministro della salute, Hugo Lopez-Gatell, spiegando che il governo "si propone di acquistare fra 7 e 12 milioni di dosi, delle quali 400mila arriveranno in Messico questo mese e saranno utilizzate per vaccinare le fasce più anziane della popolazione".