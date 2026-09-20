Per vivere un bagno al mare in compagnia dei maiali non è più necessario raggiungere le Bahamas. Basta andare a Atokos, una piccola isola nel Mar Ionio, a poca distanza da Itaca, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione dei viaggiatori per una presenza decisamente insolita: quella di numerosi maiali neri che frequentano le sue acque. I maiali si muovono liberamente lungo la costa e, in alcune occasioni, entrano in acqua avvicinandosi alle imbarcazioni e ai visitatori. Le immagini hanno iniziato a circolare con grande velocità su TikTok e Instagram, trasformando una destinazione fino a poco tempo fa conosciuta in una tappa sempre più richiesta. Fino a qualche anno fa Atokos non figurava tra le destinazioni più note ai visitatori della Grecia. La sua posizione e l'assenza di grandi strutture turistiche la rendono infatti molto diversa dalle località balneari più famose della zona. La crescente attenzione sui social, però, ha cambiato il modo in cui l'isola viene inserita negli itinerari estivi. Sempre più escursioni in barca prevedono una sosta nelle sue vicinanze, permettendo ai passeggeri di fare il bagno nelle acque dell'area e, quando le condizioni lo consentono, osservare i maiali lungo la costa.