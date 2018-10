Il principe Harry prova il discorso davanti alla sua Meghan: unica spettatrice

Il principe Harry, chiamato a presenziare gli Invictus Games in Australia, gare riservate a veterani di guerra rimasti parzialmente invalidi durante il servizio, ha voluto provare il suo discorso prima della cerimonia ufficiale. L'ha fatto davanti a una spettatrice speciale: sua moglie Meghan Markle. La neo-duchessa si è seduta in prima fila in una Sydney Opera House deserta e ha ascoltato le parole del suo sposo. Chissà se in quel discorso c'è anche lo zampino di Meghan, nota per essere una grande oratrice. La 37enne, che finora è rimasta sempre a fianco al marito, è stata costretta però a cancellare un appuntamento previsto per domenica 21 ottobre a Sidney a causa della gravidanza, ormai ufficiale. Lo ha riiferito Kensington Palace precisando che "nei prossimi due giorni l'agenda della duchessa sarà sfoltita".