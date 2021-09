07 settembre 2021 16:37

Il compagno di Chiara sui social: "Sei e resterai per sempre la mia metà"

"Sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere". Queste le parole che Daniel Bongiovanni, fidanzato di Chiara Ugolini, dedica con un post di Instagram alla 27enne, forse uccisa dal vicino di casa nella sua abitazione a Calmasino, nel veronese. "Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l'inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai" - conclude il ragazzo.