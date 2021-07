04 luglio 2021 19:38

Il cargo Ever Given che aveva bloccato il Canale di Suez può ripartire: i proprietari pagheranno 550 milioni di dollari

L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato un accordo che prevede il rilascio, mercoledì prossimo, della gigantesca nave portacontainer Ever Given, che era stata trattenuta dopo aver bloccato a fine marzo il canale, che aveva paralizzato uno snodo cruciale per il commercio internazionale. L'accordo è stato raggiunto con l'armatore della nave. Mercoledì è prevista una cerimonia per celebrare "la firma dell'accordo" e la "partenza della nave".

Il principale motivo della contesa tra l'Egitto e la compagnia giapponese Shoei Kisen, proprietaria della nave, era stata l'importo del risarcimento. Inizialmente il Cairo aveva rivendicato 916 milioni di dollari, prima di abbassare la cifra a 600 poi a 550 milioni di dollari. Un totale di 422 navi, caricate con 26 milioni di tonnellate di merci, sono rimaste bloccate in quei 6 giorni