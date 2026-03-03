1 di 10
© Vantor |  La raffineria di petrolio di Ras Tanura, in Arabia Saudita, colpita da droni iraniani
LE FOTO DAI SATELLITI

Medio Oriente a ferro e fuoco, la devastazione vista dall'alto

I satelliti in orbita catturano di ora in ora la continua distruzione di edifici e obiettivi militari 

03 Mar 2026 - 11:09
10 foto

videovideo
iran
israele
stati uniti

