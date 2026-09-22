Guatemala, dagli Usa oltre 2mila fucili d'assalto: è la prima consegna d'armi dopo quasi 50 anni di embargo

Washington aveva vietato le vendite di armi al Guatemala nel 1978 in risposta ai massacri e alle violazioni dei diritti umani commessi durante il conflitto armato che sconvolse il Paese dal 1960 al 1996. Le commissioni per la verità attribuirono all'esercito e ai gruppi paramilitari il 97% delle morti avvenute durante quegli anni. Da allora, ha spiegato il presidente, il Guatemala ha ricostruito progressivamente le proprie istituzioni democratiche e le forze armate hanno attraversato un processo di "ridefinizione".