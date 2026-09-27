Google maps aggiorna le immagini satellitari di Gaza: Rafah non esiste più

Dove prima comparivano strade fiancheggiate da case e palazzi, nelle immagini satellitari più recenti di Google maps restano vaste distese di terreno sabbioso e macerie. Google sta rendendo disponibili riprese aggiornate della Striscia di Gaza e il cambiamento di Rafah, all'estremo sud del territorio palestinese, appare destabilizzante. Alcune delle immagini ad alta risoluzione sono state acquisite nel 2026. Il Centre for Information Resilience aveva esaminato nel 2025 17.916 strutture in una parte di Rafah, rilevando che nel maggio 2025 il 67,7% risultava già distrutto, senza includere nel conteggio gli edifici soltanto danneggiati.