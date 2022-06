02 giugno 2022 10:17

Giubileo della Regina, al via i festeggiamenti: per l'occasione diffuso un nuovo ritratto di Elisabetta

Al via i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Si parte con un'edizione speciale della parata di Trooping the Colour dinanzi a Buckingham Palace, al suono del passaggio di 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, oltre che del sorvolo delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Raf. Venerdì 3 sarà poi il giorno di una liturgia di ringraziamento ad hoc nella cattedrale di St.Paul per il lungo regno di Elisabetta, in veste di monarca e capo della Chiesa anglicana: circostanza che dovrebbe stavolta vedere presenti anche gli attesissimi Harry e Meghan (in visita sull'isola dal rifugio dorato americano con i piccoli Archie e Lilibet Diana). E sabato 4 giugno ci sarà il Platinum Party, animato - sempre attorno a Buckingham Palace - da un corteo di 5.000 artisti di strada, attori, musicisti, acrobati del circo; con il suggello d'un concerto-tributo alla sovrana di star britanniche e mondali. Fino all'epilogo "popolare" di domenica 5 affidato alla kermesse del Big Jubilee Lunch, con banchetti nei giardini pubblici e festival in tutto il Paese. Per celebrare l'inizio dei festeggiamenti, è stato rilasciato un nuovo ritratto della Regina, scattato da Ranald Mackechnie al Castello di Windsor il 25 maggio. La Regina ha ringraziato la nazione e ha detto che guarda al futuro con "fiducia ed entusiasmo".