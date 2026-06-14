Ginevra assediata dai No G7, migliaia in piazza: auto in fiamme e vetrine distrutte

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Ginevra per protestare contro il G7 in programma a Evian, in Francia. Il corteo ha attraversato una città presidiata da un massiccio dispositivo di sicurezza, predisposto dalle autorità svizzere in vista delle manifestazioni. Nel corso della protesta si sono verificati i primi episodi di tensione. Alcune vetrine sono state distrutte, un istituto bancario è stato colpito a martellate lungo il percorso del corteo e infine un'automobile è stata incendiata. Gli organizzatori della manifestazione spiegano che il corteo nasce per contestare le politiche delle grandi potenze economiche e denunciare quello che definiscono "l'imperialismo" delle nazioni più industrializzate. L'incontro tra leader inizierà lunedì 15 e terminerà mercoledì 17 giugno.

