Giappone, la principessa Ayako sposa un borghese e perde i titoli imperiali

La principessa del Giappone, la 28enne Ayako, ha sposato il fidanzato, il 32enne Kei Moriya, un impiegato in una società di spedizioni e orfano di padre. Con questo gesto la terzogenita del cugino dell'imperatore Akihito, il principe Takamado deceduto nel 2002, e della consorte Hisako, rinuncia a tutti gli effetti al titolo imperiale. E' quanto ancora prevede la casa reale nipponica, la piu' antica monarchia ereditaria ininterrotta ancora esistente del mondo che ancora oggi non consente alle donne di accedere alla linea di successione. Malgrado le disparità di ceto i due hanno affermato di essere rimasti folgorati già al primo incontro, organizzato appena lo scorso dicembre dalla madre della principessa, amica della famiglia del futuro consorte. "La distanza a livello psicologico tra noi due si è ridotta da subito in modo assolutamente spontaneo", aveva spiegato durante la conferenza ufficiale di presentazione di inizio luglio Kei, probabilmente a causa delle simili dinamiche familiari. All'inizio di quest'anno Kei aveva già fatto la proposta di matrimonio, ma ha dovuto attendere fino ad aprile per il sì di Ayako. La cerimonia si è svolta nel famoso santuario Meiji Jingu, al centro di Tokyo, dopo il completamento di una serie di rituali svoltisi negli ultimi giorni nei tre luoghi sacri del palazzo imperiale di Tokyo, culminati con una cerimonia di ringraziamento all'imperatore Akihito e alla consorte Michiko. La principessa non resterà comunque a mani vuote: la nipote più giovane del sovrano ha ricevuto una buonuscita di 107 milioni di yen, l'equivalente di 840mila euro, rigorosamente esentasse. Degli attuali 19 membri della famiglia reale, 14 sono donne, sette delle quali sono single e sotto i 40 anni. Malgrado la drastica variazione demografica nulla fa pensare a una modifica dello statuto imperiale o a una proposta dell'esecutivo in tal senso. L'imperatore 84enne completerà intanto il processo di abdicazione dal trono del Crisantemo il prossimo 30 aprile a favore del figlio primogenito, il principe della corona Naruhito. Con la decisione di Ayako, da inizio millennio sono tre le principesse che hanno rinunciato agli emblemi reali per preservare la propria sfera affettiva, non regolata da un'usanza che non è più al passo con i tempi: nel 2005 la principessa Sayako, unica figlia femmina della coppia imperiale dovette cambiare nome; al pari della principessa Noriko, sorella maggiore di Ayako, anche essa costretta ad abbandonare ogni correlazione con i titoli del palazzo imperiale.