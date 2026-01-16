Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 5
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

pubblicato sulle pagine social ufficiali

Giorgia Meloni in Giappone: il selfie con la premier Takaichi in versione "anime"

"Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", scrive il presidente del Consiglio sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando la foto insieme

16 Gen 2026 - 08:44
5 foto

Il post in stile "anime", il caratteristico stile dei cartoni d'animazione giapponese: passa anche da qui quella che Giorgia Meloni ha definito una "amicizia" che inizia tra lei e la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha commentato: "Un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno in Giappone". "Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri", esordisce Takaichi, prima donna premier giapponese della storia, dopo averle consegnato, prima dell'incontro bilaterale nella sua residenza ufficiale, la mascotte di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita). "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", scrive Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando un selfie di loro due montato assieme alla versione "anime".

Ti potrebbe interessare

giorgia meloni
giappone

Sullo stesso tema