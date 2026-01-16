Il post in stile "anime", il caratteristico stile dei cartoni d'animazione giapponese: passa anche da qui quella che Giorgia Meloni ha definito una "amicizia" che inizia tra lei e la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha commentato: "Un grande onore che Giorgia abbia festeggiato il suo compleanno in Giappone". "Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri", esordisce Takaichi, prima donna premier giapponese della storia, dopo averle consegnato, prima dell'incontro bilaterale nella sua residenza ufficiale, la mascotte di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita). "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia", scrive Meloni sui social al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando un selfie di loro due montato assieme alla versione "anime".