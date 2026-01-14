Al via la missione in Asia: Giorgia Meloni in viaggio verso l'Oman

Al via la missione in Asia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il premier è in volo per l'Oman, prima tappa del viaggio che la porterà successivamente in Giappone (arriverà nella giornata del 15 gennaio, che è anche il giorno del suo 49esimo compleanno) dove il 16 avrà un incontro bilaterale con la prima ministra Sanae Takaichi, e in Corea del Sud, dove vedrà il 19 gennaio il presidente Lee. Nel Paese del Golfo per la premier è In programma un incontro bilaterale con il sultano Haitham bin Tarik, alla residenza reale Al Barakah Palace (alle 18.30 ora locale, le 15.30 in Italia). A seguire cena offerta dal sultano in onore del premier italiano.